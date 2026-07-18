В Кирове мужчину задержали за хранение наркотиков

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1987 года рождения, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе улицы Рейдовой. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования. Они обратили внимание на одинокого прохожего, который выходил из лесополосы. Мужчина заметно нервничал, постоянно оглядывался по сторонам. Когда он увидел патрульный автомобиль, попытался скрыться. Мужчина заявил, что якобы нашел пакетик с неизвестным веществом на дороге.

Кировчанина передали полицейским. Правоохранители изъяли у него якобы найденное. Кроме того, выяснилось, что у мужчины при себе был еще один небольшой пакет с неизвестным веществом и колба с пипеткой.

«Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.