С начала года мошенники украли у жителей Кировской области 784,1 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 784,1 млн рублей в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 784,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 2015 жителей Кировской области. Общая сумма ущерба составила 784,1 млн рублей. Мошенники связывались с людьми по мобильной связи и через мессенджеры. Преступники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка и других организаций. Нередко к преступлениям привлекали курьеров.

«Мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 706 исков о взыскании денег с дропперов и 49 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.