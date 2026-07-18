Пообещали заменить счетчик: кировчанин перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Мошенники украли у кировчанина 400 тысяч рублей под предлогом замены счетчиков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Кирова 1972 года рождения почти 400 тысяч рублей под предлогом плановой замены счетчиков учета воды. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанину позвонили в мессенджере неизвестные. Собеседники представились сотрудниками Водоканала. Они сообщили о необходимости плановой замене водосчетчиков. Для того, чтобы оформить заявку, кировчанина попросили продиктовать код из СМС.

Выяснилось, что под этим предлогом мошенники получили доступ к личному кабинету горожанина на портале «Госуслуги». Далее мужчине позвонили другие люди, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

«Сообщив, что аккаунт взломан, они запугали мужчину привлечением к уголовной ответственности и заставили паниковать», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что кировчанин перевел 379 тысяч рублей на «внутренний счет». 300 тысяч он взял в кредит. Позднее мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.