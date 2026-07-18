На Комсомольской площади в Кирове могут организовать круговое движение

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове рассмотрят возможность организации кругового движения на Комсомольской площади. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В понедельник, 20 июля, состоится заседание постоянной комиссии гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Оно начнется в час дня. Один из вопросов – возможность организации кругового движения на Комсомольской площади. Там собираются синхронизировать светофоры.

Еще один вопрос – организация движения на перекрестке улиц Деповская и Мельничная. Кроме того, на въезде на улицу Бородулина с Украинской собираются установить знак «Въезд запрещен».