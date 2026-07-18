За год в Кировской области на 26% снизилось количество погибших на пожарах

Количество погибших на пожарах в Кировской области снизилось на 26% в 2026 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году количество погибших в результате пожаров в Кировской области уменьшилось на 26%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

За год количество пожаров в Кировской области уменьшилось на 5%. Количество погибших в результате этих происшествий уменьшилось на 26%, а пострадавших – на 6%. В министерстве назвали снижение этих показателей результатом большой системной работы. В ведомстве добавили, что она ведется совместно с органами исполнительной власти, муниципалитетами и общественниками.