В Кировской области откроют школу для руководителей управляющих компаний

В Кировской области введут обучение для будущих руководителей УК. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области планируют создать специализированную школу для подготовки руководителей управляющих компаний. Пройти обучение смогут специалисты, которые собираются работать в сфере управления многоквартирными домами.

Новая программа станет частью работы по повышению уровня подготовки сотрудников жилищно-коммунальной отрасли. После завершения обучения будущим руководителям предстоит подтвердить свои знания на экзамене, прежде чем приступить к работе.

Как сообщили в Госжилинспекции Кировской области, сейчас в регионе уже реализуется проект «Энергоэффективный регион», в рамках которого действует «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».

В дальнейшем этот проект намерены расширить, добавив направление по подготовке руководителей управляющих организаций. В ведомстве считают, что такая мера позволит повысить качество управления многоквартирными домами и подготовить специалистов, которые будут лучше ориентироваться в вопросах содержания жилого фонда и взаимодействия с собственниками.