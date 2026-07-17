Завод «Кирскабель» открыл новую производственную линию

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Завод «Кирскабель», работающий в Верхнекамском округе, открыл новую производственную линию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Завод является системообразующим предприятием в регионе. Он входит в пятерку крупнейших кабельных предприятий России. Организация реализуют новые проекты развития, которые соответствуют целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Губернатор Кировской области Александр Соколов оценил новую линию, которою запустили на предприятии.

Директор Александр Козунин рассказал, что завод производит провода и кабели для электронного и электрического оборудования.

«Общая номенклатура готовой продукции – более 300 тысяч марко-размеров», – говорится в сообщении.

Предприятие обладает уникальными технологиями, не имеющими аналогов в мире. Продукция востребована практически во всех отраслях – в энергетике, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном комплексе, транспорте, машиностроении, строительной индустрии и сельском хозяйстве. В числе потребителей продукции – крупнейшие российские промышленные компании, такие как Газпром, ФСК, Росатом.

С этого года на «Кирскабеле» запустили новую линию скрутки JLK. Это современное крутильное оборудование, которое открывает новые перспективы в производстве кабельной продукции. Кроме того, в 2026 году «Кирскабель» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«За успехами и достижениями стоят люди. Здесь работает почти тысяча сотрудников с достойной заработной платой. Предприятие заботится о них, вкладывается в развитие города, создание комфортной среды для жизни», – подчеркнул Соколов.

Губернатор поблагодарил руководство предприятия за активную позицию в помощи фронту и бойцам специальной военной операции.