Соколов поручил проверить систему отопления в Рудничном Верхнекамского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить систему отопления в Рудничном Верхнекамского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов встретился с жителями Рудничного. Люди рассказали, что зимой в их домах бывает холодно. По мнению жителей поселка, такая ситуация связана с неполадками в системе отопления. Соколов поручил Министерству энергетики и ЖКХ Кировской области исследовать систему отопления в Рудничном.

«Специалисты «Облкоммунсервиса» и министерства должны встретиться с местными жителями, пройти с ними по объектам», – рассказал Соколов.

Кировский губернатор добавил, что люди расскажут сотрудникам о проблемных вопросах. Министр энергетики и ЖКХ Максим Горностаев подтвердил, что в Рудничном фиксировали низкие температуры в домах во время отопительного сезона. Прошлой зимой в котельной пришлось заменить дымосос. Имеется также вопрос к состоянию батарей. Внутридомовые коммуникации могут быть засорены. Этот вопрос необходимо проработать с управляющей компанией.

Соколов также дал поручение Госжилинспекции проверить работу управляющей компании «Лето».

«Люди говорят, что не видят ее эффективной работы. Летом не косится трава, зимой снег чистится один – два раза за сезон. В подъездах осыпается со стен краска. Выпадают и крошатся кирпичи. Двери в плохом состоянии. Все эти виды работ входят в тариф. Собственники их оплачивают. Надо разобраться в ситуации и принять меры», – подчеркнул губернатор.

Подготовка к новому отопительному сезону в Рудничном уже стартовала – в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».