Жители Верхнекамского округа создали именные шевроны для бойцов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Верхнекамского округа создали именные шевроны для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В пятницу, 17 июля, в Верхнекамском округе Александр Соколов и депутат Заксобрания Борис Веснин встретились с жителями поселка Рудничный. Эти люди помогают участникам СВО.

«На базе местной библиотеки собираются представители Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», волонтеры Победы, молодые активисты», – говорится в сообщении.

Волонтеры обеспечивают сопровождение семей военнослужащих. Они решают вопросы, связанные получением соцвыплат и документов. Кроме того, волонтеры помогают бойцам в решении насущных бытовых проблем. Участникам СВО и их семьям оказывают адресную поддержку. В Рудничном организовали ежемесячный сбор и отправку посылок «из дома». В сотрудничестве с фондом «За Вятку» наладили выпуск маскировочных сетей.

Соколов поблагодарил жителей Рудничного за активное участие в этом важном деле. Неравнодушные жители поселка уделяют приоритетное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения: проводят мастер-классы по изготовлению талисманов для военнослужащих, организуют «уроки мужества» в школах и детских садах района.

Волонтеры рассказали губернатору о своей инициативе — творческом конкурсе для детей по созданию эскиза, по которому впоследствии были изготовлены именные шевроны для верхнекамских бойцов.

Добавим, что модельная библиотека Рудничного носит имя земляка, священника, поэта и художника Леонида Сафронова, известного во многих уголках России. Библиотека благодаря федеральной поддержке по президентскому нацпроекту «Семья» полностью модернизирована. Здесь созданы интерактивные арт-пространства для занятий, тематических встреч, мастер-классов. На базе библиотеки работает Центр правовой информации, оборудована зона индивидуальных рабочих мест, оснащенных современной компьютерной техникой и доступом в интернет.