Более 32 тысяч детей уже отдохнули в летних лагерях Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В летних лагерях Кировской области отдохнули в общей сложности более 32 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В частности, там обсуждался ход летней оздоровительной кампании, почти половина которой уже почти позади.

«Можно сказать, что проведенная комплексная подготовка к сезону позволила организациям отдыха и оздоровления уверенно начать летний отдых для детей», – сказал Соколов.

Губернатор добавил, что самое главное – организовать безопасный и содержательный отдых.

В июне в Кировской области работало 439 организаций отдыха детей и их оздоровления. В частности, речь идет о 419 лагерях с дневным пребыванием детей, 19 загородных лагерей и один лагерь на базе санаторно-курортного учреждения. Всего в регионе организовали отдых 32 233 детей.

В каждом загородном лагере в начале каждой смены с детьми, персоналом и работниками частных охранных организаций проведены учения.

Также в министерстве образования сообщили, что в связи с приостановкой работы детских лагерей в Республике Крым 12 ребят организованной группой возвращены в Кировскую область из «Артека».

В зоне особого внимания отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на различных видах учета, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей участников специальной военной операции. Также будет продолжена работа по обеспечению деятельности лагерей с дневным пребыванием, «Отличных мест» и «Точек притяжения» во всех муниципальных образованиях на базе учреждений культуры, дополнительного образования, спорта, некоммерческих организаций, первичных отделений «Движения Первых».

В ходе мониторинга было выявлено 28 организаций, не включенных в официальный реестр. Из них 8 выполнили все требования и теперь работают на законных основаниях, 7 — собирают необходимые документы, 6 — изменили формат деятельности, у 3 организаций не было установлено признаков детского городского лагеря.

«Важно продолжить работу по выявлению несанкционированных форм организации детского отдыха», – подчеркнул Соколов.