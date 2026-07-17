Жители Сауничей просят привести в порядок дорогу и установить освещение

В деревне Сауничи пожаловались на разбитую дорогу и отсутствие света. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Сауничи Оричевского района, где живут более 70 человек, жители просят решить сразу две давние проблемы - привести в порядок дорогу и организовать уличное освещение.

В населенном пункте нет магазинов и социальных учреждений, поэтому за покупками и на работу людям приходится ездить в соседние населенные пункты на автобусе, однако добраться до остановки непросто. После дождей грунтовая дорога становится практически непроходимой. Речь, по словам общественников, идет об улице Береговой - главной улице деревни протяженностью около километра. Ее грейдируют редко, обычно всего один раз за лето, поэтому на дороге постоянно появляются глубокие колеи и большие лужи.

Несмотря на наличие столбов, уличное освещение в деревне так и не работает. В темное время года местные жители вынуждены пользоваться фонариками и носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли вовремя их заметить.

По словам жителей, они не раз обращались в районную администрацию, однако ситуация не изменилась. После обращения в Народный фронт в администрации Оричевского округа сообщили, что в ближайшее время для выравнивания дороги направят грейдер. Вопрос с освещением, как пояснили в организации, могут решить за счет участия в программе поддержки местных инициатив или проекте «Народный бюджет».