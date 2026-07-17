Из-за аварии на переезде задержались поезда через Киров

Поезда в направлении Кирова выбились из графика после ДТП.

В Нижегородской области столкновение грузовика с грузовым поездом стало причиной задержки нескольких пассажирских составов, следующих через Киров.

По информации официального телеграм-канала Горьковской железной дороги, водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближавшимся составом. Машинист успел применить экстренное торможение, однако остановить поезд до места столкновения не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

После аварии были изменены сроки прибытия нескольких поездов. Поезд №109 сообщением «Новый Уренгой - Москва» задерживается на 3 часа, поезд №31 «Москва - Киров» - на 1 час 16 минут, а поезд №32 «Киров - Москва» - на 30 минут.