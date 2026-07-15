На пешеходных переходах в Малмыжском районе установят освещение

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На пешеходных переходах в Малмыжском районе планируют установить освещение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В регионе продолжается системная работа по достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в сфере безопасности дорожного движения. Уточняется, что речь идет о снижении смертности на дорогах.

В 2026 году одним из мест повышения безопасности дорожного движения стал Малмыжский район. На автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны устанавливают освещение на пешеходных переходах.

В правительстве подчеркнули, что большинство случаев, когда автомобили сбивают пешеходов, происходит в темное время суток. Министерство транспорта Кировской области реализует проект обустройства 15 нерегулируемых пешеходных переходов. Уточняется, что речь идет участке от поворота на село Аджим до деревни Янгулово. Планируется, что на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны подрядчик установит более 180 опор. Их оснастят яркими светодиодными светильниками. Кроме того, переходы продублируют новыми знаками и нанесут новую разметку.

«Задача — исключить «слепые зоны» и сделать пешехода заметным для водителя за сотни метров», – говорится в сообщении.

Напомним, в Кировской области продолжают реализовывать двухлетнюю программу по созданию уличного освещения в поселениях вдоль трасс. В частности, специалисты установили и подключили фонари в селах Дерюшево, Новая Смаиль и Талица, деревнях Малахи и Нослы, починке Кулапинский и поселке Октябрьский. В общей сложности сотрудники провели освещение в 62 населенных пункта. На данный момент работы продолжаются в Афанасьевском, Белохолуницком, Котельничском, Кильмезском, Лузском, Немском, Опаринском и Омутнинском районах.