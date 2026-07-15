По нацпроекту на месте пустыря в Кирове создали современный сквер

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на месте пустыря в Кирове создали современный сквер. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Современный сквер появился на улице Риммы Юровской. Он расположен около домов №5 и №7. Раньше там был пустырь.

«Работы выполнены по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – рассказал замминистра строительства Кировской области Станислав Коваленко.

Чиновник добавил, что эту территорию жители выбрали для благоустройства на ежегодном голосовании.

В сквере установили детские и спортивные площадки. Там также создали зону отдыха со скамейками-качелями и сеть пешеходных дорожек с освещением. В 2026 году ведется озеленение сквера. На сегодняшний день высадили кустарники и сделали клумбы из многолетних цветов. Кроме того, осенью в сквере появятся сосны и ели. Дело в том, что более поздние сроки повысят шансы хвойных деревьев на приживаемость.

«Раньше здесь ничего не было, пустырь. А теперь мы сюда приходим с дочкой каждый день гулять. Здесь удобно и с коляской пройти, и на самокатам детям прокатиться, и на спортивных или игровых комплексах позаниматься. Очень приятно, что и в нашем районе появился такой сквер. Микрорайон большой, много семей с детьми, теперь нам есть где погулять», – говорит жительница микрорайона Анна.

Всего в 2026 году в Кировской области планируют благоустроить не менее 60 общественных территорий. Например, в этом году идет благоустройство парка Победы в Кирове, территории у фонтана в ЗАТО Первомайский, сквера у мемориала на улице Труда в Котельниче.