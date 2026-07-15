Кировчан приглашают помочь детям собраться к новому учебному году

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Кирове. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове началась ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», цель которой - помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году. В этом году она продлится с 16 июля по 21 августа.

Пункт приема школьных принадлежностей открыт в Центре местной активности № 6 Октябрьского района по адресу: улица Дзержинского, 64.

Принять участие в акции могут все желающие, как жители города, так и организации. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принимают необходимые для учебы вещи: ручки, карандаши, фломастеры, линейки, ластики, точилки, тетради, альбомы для рисования, обложки, пеналы, папки, рюкзаки и ранцы.

Кроме того, в пункт приема можно передать краски, гуашь, пластилин и другие принадлежности, которые понадобятся школьникам на уроках труда и изобразительного искусства.