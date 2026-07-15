Летний заработок подростков Кировской области не повлияет на единое пособие

Родителям объяснили, когда заработок подростка не лишит пособия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Кировской области сообщило, что доходы подростков от летней подработки не будут учитывать при назначении единого пособия. Однако воспользоваться этим правилом смогут не все семьи.

Льгота действует, если ребенок не менее шести месяцев в расчетном периоде учился очно в школе, колледже или вузе. Для подтверждения этого потребуется предоставить справку из образовательной организации. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», а затем передать документ в любую клиентскую службу регионального отделения Социального фонда.

При этом правило не распространяется на подростков, зарегистрированных как самозанятые. Их доходы будут включены в расчет среднедушевого дохода семьи.

В 2026 году размер единого пособия на детей в Кировской области составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. В денежном выражении это 8,2 тысячи, 12,3 тысячи или 16,4 тысячи рублей в месяц.

Пособие назначают семьям с невысокими доходами после оценки нуждаемости. При рассмотрении заявления учитывают доходы семьи за 12 месяцев, которые предшествуют месяцу до подачи заявления. Кроме того, доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда - в 2026 году это 216,7 тысячи рублей. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 16 856 рублей на человека.