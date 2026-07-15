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НовостиПроисшествия15 июля 2026 17:03

Женщина умерла в очереди за билетом на автовокзале Кирова

На автовокзале Кирова скончалась 86-летняя женщина
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кирове 86-летняя женщина умерла, ожидая своей очереди в кассу.

В Кирове 86-летняя женщина умерла, ожидая своей очереди в кассу.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На автовокзале Кирова утром 15 июля скончалась 86-летняя женщина. Пенсионерке стало плохо, когда она стояла в очереди за билетом.

О произошедшем сообщили очевидцы. Они рассказали, что в здании работали сотрудники полиции и медики, а возле одной из касс находилось тело человека.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о трагедии. По предварительным данным, пожилая женщина ожидала своей очереди к кассе, когда внезапно потеряла сознание. Несмотря на помощь экстренных служб, спасти ее не удалось и пенсионерка умерла на месте.

Обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Следственного управления СК России по Кировской области. По факту смерти женщины организована процессуальная проверка.