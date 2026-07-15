Соколов рассказал о разработке законопроекта о первом рабочем месте для молодежи

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области разрабатывают законопроект о первом рабочем месте для выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Александра Соколова, для того, чтобы молодежь оставалась в Кировской области, ей нужно получать здесь образование мирового уровня.

«Если наши ребята могут получить здесь, на месте, образование мирового уровня, которое откроет им двери в будущее, зачем им куда-то уезжать?», – сказал руководитель региона.

Сейчас власти активно разрабатывают законопроект, который касается первого рабочего места для выпускников. Этот документ проходит стадию широкого общественного обсуждения. В нем участвуют представители бизнеса, работодатели, а также активная молодежь. Цель документа – создание механизма поддержки, который учитывает интересы всех сторон. Планируется, что законопроект примут осенью. Это произойдет после того, как будет сформирован новый состав Законодательного Собрания Кировской области.

«Мы хотим создать максимально благоприятные условия для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Человек, получивший образование и диплом, если он устраивается на работу по своей специальности впервые, получает так называемый «льготный вариант трудоустройства». Для работодателя это означает следующее: помимо заработной платы, он будет вкладывать средства в решение жилищного вопроса молодого специалиста, в его дополнительное образование, а также в оплату питания его детей в детском саду. А регион со своей стороны будет компенсировать эти затраты работодателю из бюджета», – рассказал Соколов.

Участие в программе существенно повышает конкурентоспособность компании за счет притока мотивированных кадров. Молодые специалисты будут целенаправленно выбирать те организации, где им готовы предоставить не только рабочее место, но и социальный пакет. Для молодых людей законопроект гарантирует получение трудоустройства по специальности и реальная помощь в решении бытовых и образовательных вопросов.

Регион же сможет сформировать пул квалифицированных специалистов, которые останутся работать на благо Кировской области и внесут вклад в развитие экономики России.