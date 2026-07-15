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В настоящее время в Кирове ведется подготовка к строительству проспекта Липатникова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с генеральным директором финансового института развития жилищной сферы ДОМ.РФ Виталием Мутко. Они обсудили проект строительства шестиполосного проспекта Липатникова. Работы выполнят в южной части Кирова. Протяженность дороги составит 4,7 километра. Проект предусматривает три разворотных круга и мост. Кроме того, на проспекте построят ливневую канализацию.

Этот проект Соколов уже презентовал министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину. Глава Минстроя отметил Кировскую область как один из регионов-лидеров по комплексному развитию территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реализуем крупнейший в области проект комплексного развития незастроенных территорий. Создаем жилые кварталы площадью 1,7 млн кв. м с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой - детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и общественные пространства. В 2025 году начали возводить первые жилые дома, в этом году – детский сад. Предполагаемое число жителей микрорайона оценивается в 70 тыс. человек. И будущий проспект обеспечит их транспортную связь с магистральной улично-дорожной сетью и другими жилыми районами Кирова», – рассказал Соколов.

Уже разработана проектная документация будущего проспекта, которая проходит экспертизу. Положительное заключение госэкспертизы проектной документации ожидается осенью. Средства на разработку ПСД выделены из бюджета Кировской области.