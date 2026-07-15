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НовостиПроисшествия15 июля 2026 13:44

В Кировской области пропала 53-летняя женщина: ее ищут второй день

В Кировской области второй день ищут пропавшую 53-летнюю женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Кировской области ищут пропавшую Одегову Наталью Владимировну 1973 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 53-летняя женщина пропала во вторник, 14 июля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Женщину ищут в Кирове и Шабалино.

Рост пропавшей – 170 сантиметров, она худощавого телосложения с русыми волосами. Предположительно, женщина была одета в халат и тапочки. Волонтеры не исключают, что она может находиться в Котельниче.

«Вспомните, может быть, вы ехали 14 июля 2026 года вместе с Натальей Владимировной. Нам очень важна любая информация», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.