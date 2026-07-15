Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В пятницу, 17 июля, в Кирове простятся с умершим полковником МЧС в отставке Николаем Стрельниковым. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

Стрельников родился 18 мая 1955 года в деревне Щекотово Яранского района. В 1976 году он стал пожарным в Кирове. Далее он закончил Кировский педагогический институт и Ивановское пожарно-техническое училище МВД.

«Николай Николаевич прошел большой путь – от пожарного до заместителя начальника управления - начальника отдела службы и подготовки Управления ГПС УВД Кировской области», – говорится в сообщении.

Стрельников не раз участвовал в тушении крупных и сложных пожаров. Это позволило спасти не одну человеческую жизнь. В 2004 году полковник вышел на пенсию. Он скончался 14 юля. С офицером простятся на территории учебно-спасательного центра «Прометей», расположенного на улице Лепсе, 30.