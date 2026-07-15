Первую компанию включили в реестр креативных индустрий Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области в реестр субъектов креативных (творческих) индустрий включили первую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В реестр вошла компания «Архидея Групп». Организация занимается архитектурой и урбанистикой. Предприятие подтвердило соответствие установленным критериям.

Кировское Минэкономразвития продолжает принимать документы от бизнесменов, компаний и самозанятых, которые ведут деятельность в сферах, которые относятся к креативным индустриям. Сведения от них проверяют, а затем включают в реестр. Это позволяет получить поддержку и развить свой бизнес.