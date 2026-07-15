В Кирове столкнулись Ford и мотоцикл: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 15 июля, в Кирове столкнулись Ford Focus и мотоцикл, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 9.44 на улице Щорса. Неподалеку дома № 51 столкнулись Ford и мотоцикл. За рулем легковушки находилась 30-летняя женщина. Мотоциклом управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил мотоциклист. На месте происшествия работают полицейские. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.