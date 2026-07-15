Умерла 55-летняя начальник департамента муниципальной собственности Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Умерла начальник департамента муниципальной собственности Кирова Галина Филиппова, ей было 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Филиппова родилась 9 марта 1971 года. Она получила два высших образования. В органах местного самоуправления Кирова чиновница работала с 2014 года. Ее стаж муниципальной службы составил 30 лет. В администрации назвали покойную грамотным, требовательным и ответственным руководителем.

«Она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением коллег», – говорится в сообщении.

Кировские власти выразили соболезнования родным и близким Филипповой.