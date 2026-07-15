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НовостиОбщество15 июля 2026 10:40

В Богородском районе незаконно вырубили лес на 600 тысяч рублей

Арендатор участка выплатит компенсацию
Мария КУЗНЕЦОВА
Лесопользователь не обеспечил должный контроль при заготовке древесины.

Лесопользователь не обеспечил должный контроль при заготовке древесины.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что в Богородском районе незаконно вырубили деревья.

Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 600 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и выяснили, что нарушения произошли по вине арендатора участка. Он не обеспечил должный контроль при заготовке древесины.

В результате прокурор через суд потребовал взыскать с лесопользователя компенсацию ущерба в муниципальный бюджет.