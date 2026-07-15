В Богородском районе незаконно вырубили лес на 600 тысяч рублей

Лесопользователь не обеспечил должный контроль при заготовке древесины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что в Богородском районе незаконно вырубили деревья.

Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 600 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и выяснили, что нарушения произошли по вине арендатора участка. Он не обеспечил должный контроль при заготовке древесины.

В результате прокурор через суд потребовал взыскать с лесопользователя компенсацию ущерба в муниципальный бюджет.