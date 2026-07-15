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НовостиОбщество15 июля 2026 10:00

В Уржумском районе ремонтируют мост 1900 года постройки

Работы завершат до конца ноября
Мария КУЗНЕЦОВА
Восстановление объекта проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Восстановление объекта проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, специалисты продолжают ремонтировать мост через реку Уржумка на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

Общая протяженность сооружения составляет 52 метра. Объект построили в 1900 году, последний капитальный ремонт проводили в 1984 году.

В настоящее время подрядчик занимается усилением несущих конструкций. В дальнейшем специалисты смонтируют систему очистки ливневых стоков, укрепят сооружение железобетонными плитами и благоустроят территорию.

Завершить все работы планируют до конца ноября текущего года.