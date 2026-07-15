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НовостиПроисшествия15 июля 2026 9:20

Житель Орлова трижды выстрелил в голову мужчине из пневматического пистолета

Между гражданами произошел конфликт
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты возбудили уголовное дело.

Специалисты возбудили уголовное дело.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, инцидент произошел в конце июня на улице Зонова в Орлове.

В ходе выяснения отношений 20-летний подозреваемый достал пневматический пистолет. Сначала он несколько раз ударил своего 43-летнего оппонента рукояткой, а затем трижды выстрелил ему в голову.

Потерпевший получил необходимую медицинскую помощь и обратился в полицию. Сотрудники разыскали и задержали подозреваемого.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и расследуют его.