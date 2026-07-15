Мошенники украли у жительницы Советска 4 млн рублей: курьера задержали

Злоумышленники хотели похитить у потерпевшей еще 8 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

По данным УМВД России по Кировской области, в конце мая жительнице Советска 1949 года рождения позвонил неизвестный. Под видом сотрудника пенсионного фонда он попросил у женщины код из СМС якобы для записи на прием по перерасчету пенсии.

После этого с потерпевшей связались другие мошенники, которые представились сотрудниками Госуслуг, ЦБ и ФСБ. Они убедили женщину в том, что кто-то от ее имени переводит деньги гражданину из недружественной страны.

Напуганная потерпевшая последовала инструкциям злоумышленников и передала приехавшему курьеру 4 млн рублей. Женщина попыталась снять еще 8 миллионов, но сотрудники банка заблокировали операцию.

Специалисты нашли и задержали курьера. Им оказался житель Республики Татарстан 1995 года рождения. Подозреваемый снимал на видео передачу денег первому курьеру, а затем отправлял средства дальше. За каждый видеоотчет мошенники обещали ему платить по 20 тысяч рублей.

На данный момент специалисты заключили подозреваемого под стражу и расследуют дело.