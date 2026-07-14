Ударил ножом в грудь: жителя Вятскополянского района лишили свободы на 4 года

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, инцидент произошел 23 ноября прошлого года в кафе «Бинго» в городе Сосновка.

Между 35-летним подсудимым и потерпевшим произошел конфликт. Мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

В результате гражданина признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

С учетом прошлых судимостей за кражу и аналогичное преступление ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.