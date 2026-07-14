Житель Кировской области сломал мужчине челюсть после замечания

Житель Ленинского получил перелом челюсти после ночного конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Шабалинском районе Кировской области вынесли приговор 40-летнему местному жителю, избившему мужчину во время конфликта у Дома культуры. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил суд, ночью 13 апреля 2025 года в поселке Ленинское между двумя мужчинами произошла ссора. Поводом стало неподобающее поведение потерпевшего в общественном месте. После сделанного замечания тот ответил нецензурной бранью.

В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил оппонента по лицу и телу. В результате пострадавший получил перелом челюсти, который медики квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Уточняется, что до вынесения приговора мужчина добровольно выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда.

Суд признал жителя Шабалинского района виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и назначил ему шесть месяцев ограничения свободы.