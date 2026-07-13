«Ездить в Киров - это деградация»: Плющенко сделал резкое заявление

Плющенко заявил, что соревнования в Кирове не способствуют развитию фигуристов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко высказался о внутренних соревнованиях российских спортсменов, упомянув в числе городов, принимающих турниры, Киров.

В интервью Lotus Media фигурист заявил, что отсутствие международных стартов негативно сказывается на уровне подготовки спортсменов. По его мнению, участие исключительно во внутрироссийских соревнованиях не позволяет фигуристам прогрессировать.

- Конечно, у нас здесь идет деградация. Ездить там в Киров, Пермь - это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов, - сказал Евгений Плющенко

Олимпийский чемпион подчеркнул, что речь идет не о конкретных городах, а о вынужденной изоляции российских спортсменов от международных турниров. По его словам, регулярные выступления на мировых соревнованиях являются важной частью профессионального развития фигуристов.

Высказывание прозвучало в ходе обсуждения решения о переходе сына Плющенко Александра в сборную Азербайджана. По словам тренера, смена спортивного гражданства даст молодому фигуристу возможность чаще участвовать в международных соревнованиях и получать необходимый соревновательный опыт.

При этом Евгений Плющенко положительно оценил первые шаги по возвращению российских спортсменов на международную арену. Он выразил надежду, что со временем отечественные фигуристы вновь смогут регулярно выступать на крупнейших мировых турнирах и бороться за медали.