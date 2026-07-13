В Нолинске восстановят здание центральной библиотеки

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Здание Нолинской центральной библиотеки планируют восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В понедельник, 13 июля, губернатор Александр Соколов провел оперативное совещание. Ранее руководитель региона поручал администрации Нолинского района подготовить проектно-сметную документацию. На совещании губернатор спросил об исполнения задачи о проработке вопроса по ремонту Нолинской центральной библиотеки.

Глава района Николай Грудцын рассказал, что в ноябре 2025 года была разработана проектно-сметная документация на работы. К настоящему времени уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас власти прорабатывают варианты ремонта библиотеки.

«Предлагаю принять взвешенное решение, что будем здание восстанавливать», – сказал Соколов.

Однако, как пояснил кировский губернатор, федеральных источников финансирования он в настоящее время пока не видит.

«За один-два года эту работу не сделать, поэтому давайте делать за три-четыре», – предложил руководитель региона.

Соколов назвал здание Нолинской центральной библиотеки одним из самых красивых в Кировской области. По его словам, этот объект может стать жемчужиной города.

«Сейчас муниципалитет свою часть поручения выполнил, проект разработан, теперь нужно принимать решение по возможным вариантам финансирования работ», – сказал Соколов.

Губернатор поручил председателю правительства Михаилу Сандалову и зампреду Светлане Шумайловой проработать варианты проведения работ по ремонту здания библиотеки в Нолинске.