Кировский ЦУР поблагодарил СМИ за отказ от фейковой информации Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центр управления регионом Кировской области поблагодарил местные СМИ за отказ от фейковой информации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 13 июля, губернатор Александр Соколов провел оперативное совещание. В рамках этого мероприятия руководитель Центра управления регионом Игорь Панкратов обратился к СМИ и социальным медиа Кировской области. Глава организации поблагодарил их за внимательное отношение к поступающей информации, а также за то, что они не распространяют фейки. Панкратов добавил, что в итоге практически вся недостоверная информация осталась неопубликованной.

По его словам, в настоящее время растет информационное давление в связи с проведением специальной военной операции.

«Количество фейков, вбрасываемых в наше информационное поле, увеличивается с каждым днем. Помимо роста количества, растет и качество изготовления фейков, почти все они готовятся на основе реальной ситуации с использованием инструментов искусственного интеллекта: подделка официальных документов, выступлений официальных лиц, использование логотипов официальных СМИ и т. Д»., – сказал Панкратов.

По его словам, зачастую даже профессионалам сложно сразу определить, является то или иное сообщение достоверным или нет.

Жителям региона глава ЦУРа дал рекомендации использовать для получения информации верифицированные источники, которыми являются паблики органов власти и их подведомственных учреждений, а также не делать поспешных выводов на основе эмоций, к которым апеллируют фейки, перепроверять информацию в других источников.