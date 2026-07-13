На «Иннопроме» кировчане заключили 10 соглашений на 3,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» делегация Кировской области заключила 10 соглашений на 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 13 июля, губернатор Александр Соколов провел оперативное совещание. Он подвел итоги работы делегации на выставке, которая состоялась в Екатеринбурге.

«Наша делегация заключила 10 соглашений о сотрудничестве на сумму более 3,5 млрд рублей», – рассказал Соколов.

На кировском стенде свою продукцию представили 17 предприятий. Они провели переговоры, а также нашли новых партнеров. Стенд привлек внимание председателя правительства России Михаила Мишустина. Кроме того, высокий уровень развития промышленности в регионе оценил федеральный Минпромторг.

«По итогам федерального рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2025 год Кировская область заняла 12 место», – рассказал Соколов.

Выставка «ИННОПРОМ» проходила с 6 по 9 июля. Стенд Кировской области посетили около 2,5 тысячи человек. Делегацию региона на международной выставке возглавил председатель правительства области Михаил Сандалов. Он отметил, что подписанные на «ИННОПРОМе» соглашения позволят развивать межрегиональные кооперационные связи и экономику региона.

«ИННОПРОМ» в этом году подтвердил свой статус глобальной платформы – выставку посетили представители более 66 стран мира. Это позволило нам не только представить свои возможности, но и оценить глобальные тренды в машиностроении, металлургии и высоких технологиях», – сказал Сандалов.