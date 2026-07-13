Сутки с осой в ухе: врачи Кирово-Чепецка помогли пациенту

Жителю Кировской области извлекли осу из слухового прохода. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычный случай произошел в Кирово-Чепецкой центральной районной больнице. Врачи-оториноларингологи помогли жителю деревни Малый Конып, который почти сутки проходил с осой в ухе.

Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на сильную боль и заложенность левого уха. Пациент предположил, что внутрь слухового прохода попало насекомое. До визита к специалистам он пытался самостоятельно решить проблему. Мужчина закапывал в ухо перекись водорода и использовал ватные палочки, однако это не только не помогло, но и усилило болезненные ощущения.

Во время осмотра врачи-оториноларингологи Мария Лейферова и Юлия Кайсина обнаружили в слуховом проходе инородное тело. Сначала специалисты попытались удалить его с помощью промывания, однако этот способ оказался неэффективным. После этого насекомое извлекли механическим способом, используя специальный медицинский крючок. Как выяснилось, причиной боли стала оса.

В Кирово-Чепецкой ЦРБ напомнили, что при попадании инородного предмета в ухо не следует пытаться самостоятельно извлечь его ватными палочками или закапывать различные жидкости. Такие действия могут привести к повреждению слухового прохода и барабанной перепонки.

Если в ухо попало живое насекомое, врачи рекомендуют аккуратно закапать небольшое количество растительного масла, чтобы обездвижить его, а затем как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.