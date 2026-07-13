Более 5 тысяч госпабликов работает в Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время в Кировской области работает более 5 тысяч госпабликов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 13 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов провел оперативное совещание. Основным вопросом стал доклад руководителя Центра управления региона Игоря Панкратова. Он рассказал об итогах работы ведомства за первую половину 2026 года.

Соколов рассказал, что за шесть месяцев на треть увеличилось количество решаемых властью вопросов жителей, которые поступили через социальные сети. Основными темами обращений стали дороги (26%), благоустройство (25%) и ЖКХ (13%).

«Благодаря работе ЦУРа мы напрямую получаем обратную связь от жителей на принимаемые нами решения, если надо, корректируем их. Зачастую вопросы из соцсетей становятся прямыми поручениями главам муниципалитетов и ведомств. Аналитика ЦУР ложится в основу выработки политики правительства по различным вопросам. Приведу пример с ситуацией на рынке топлива. ЦУР проводит мониторинг информационного поля и направляет его в оперативный штаб. Предложения жителей по внедрению четных и нечетных дней заправки мы внедрили и это решение дает результаты», — сказал Соколов.

Панкратов рассказал, что за этот период от жителей Кировской области поступило 34 757 сообщений (за аналогичный период 2025 года — 28 623 сообщения). 83% обращений жителей получают решения. Наибольшая часть обращений – 47% – поступила от жителей города Кирова. За ним следуют Кирово-Чепецк (9% от всех поступивших сообщений) и Котельнич (4,5%).

«Но если оценить муниципалитеты по процентному соотношению к численности жителей, картина будет несколько иной: Котельнич - 8% от всего числа жителей муниципалитета, Кирово-Чепецк -5%, Юрьянский район -5%, Киров - 4%. Все обращения были обработаны и направлены для исполнения в органы власти, после чего на них были даны ответы», – отметил Панкратов.

Он обратил внимание на то, что сегодня органы власти осознают важность качественной обратной связи с жителями, вместе с тем есть случаи превышения сроков подготовки ответов на обращения жителей – в администрациях Уржумского района, Советского городского поселения, а также в Фонде капитального ремонта.

«Хорошо работают с обратной связью администрации г. Слободского, г. Вятские Поляны, Белохолуницкого, Вятскополянского, Даровского, Слободского районов, Фаленского и Арбажского округов», – сказал Панкратов.

Он отметил, что на качество обратной связи позитивно влияет система госпабликов, где жители региона могут оперативно получать социально значимую и объективную информацию. На данный момент создано и верифицировано 5 410 госпабликов и каналов в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, в мессенджере Макс.