В Кирове разыскиваемый мужчина попытался ограбить магазин

Ранее гражданина уже судили. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в двенадцать часов дня сотрудникам поступил сигнал тревоги из магазина на улице Комсомольской.

На месте специалисты обнаружили 36-летнего посетителя. Кассир объяснила, что мужчина взял с прилавка бутылку водки, положил ее во внутренний карман куртки и хотел уйти.

Женщина попыталась задержать гражданина, но тот стал сопротивляться. На помощь кассиру пришел еще один работник магазина.

В результате росгвардейцы задержали кировчанина. При проверке документов они обнаружили, что ранее мужчину уже судили. Кроме того, органы дознания объявили его в розыск. Гражданина передали полиции.