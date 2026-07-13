Мошенники похитили у жительницы Шабалинского района более 2,4 млн рублей

Злоумышленники обещали вернуть все деньги после проверки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

По данным УМВД России по Кировской области, месяц назад жительнице поселка Ленинское 1950 года рождения стали звонить незнакомцы.

Под видом сотрудников правоохранительных органов они убедили пенсионерку в том, что преступники завладели ее личными данными и от ее лица отправляют деньги украинским террористам.

Чтобы избежать ответственности, напуганная потерпевшая последовала инструкциям мошенников и передала курьеру 2 миллиона 484 тысячи рублей. Злоумышленники обещали вернуть все деньги после некого декларирования.

У женщины оставалось еще 850 тысяч рублей, и лжесотрудники настаивали на их проверке, однако родственники отговорили потерпевшую от дальнейшего выполнения инструкций незнакомцев.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и в настоящее время устанавливают личности злоумышленников.