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НовостиПроисшествия13 июля 2026 10:50

Мошенники похитили у жительницы Шабалинского района более 2,4 млн рублей

Родственники отговорили женщину от передачи еще 850 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Злоумышленники обещали вернуть все деньги после проверки.

Злоумышленники обещали вернуть все деньги после проверки.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

По данным УМВД России по Кировской области, месяц назад жительнице поселка Ленинское 1950 года рождения стали звонить незнакомцы.

Под видом сотрудников правоохранительных органов они убедили пенсионерку в том, что преступники завладели ее личными данными и от ее лица отправляют деньги украинским террористам.

Чтобы избежать ответственности, напуганная потерпевшая последовала инструкциям мошенников и передала курьеру 2 миллиона 484 тысячи рублей. Злоумышленники обещали вернуть все деньги после некого декларирования.

У женщины оставалось еще 850 тысяч рублей, и лжесотрудники настаивали на их проверке, однако родственники отговорили потерпевшую от дальнейшего выполнения инструкций незнакомцев.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и в настоящее время устанавливают личности злоумышленников.