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НовостиПроисшествия13 июля 2026 10:30

Решил проучить: кировчанин проник в садовый дом пенсионерки и украл ее вещи

В Кирове мужчина похитил у пенсионерки садовые инструменты и технику
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее между гражданами произошел конфликт.

Ранее между гражданами произошел конфликт.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась кировчанка 1954 года рождения. Кто-то проник в ее садовый дом на улице Весенней и украл гвоздодер, секатор, два электроприемника и электробритву. Общая сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Кирова 1970 года рождения.

Мужчина признался, что ранее у него произошел конфликт с пенсионеркой и таким образом он решил ее проучить. Украденные вещи он спрятал у своих знакомых в том же садоводческом товариществе.

На данный момент сотрудники изъяли похищенное и решают вопрос о возвращении его владелице.