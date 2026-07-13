В Верхнекамском районе 13 сотрудников допустили к работе без обучения по охране труда

Работодателю грозит административная ответственность. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Гострудинспекция в Кировской области, специалисты провели внеплановую проверку одной организации в Верхнекамском районе.

Поводом для инспекции стал несчастный случай с техслужащей. Во время мытья окна на первом этаже женщина забралась на подоконник, поскользнулась и упала на асфальт с высоты 130 см.

В результате проверки специалисты обнаружили, что руководитель допустил 13 сотрудников к работе без обязательного обучения и проверки знаний и навыков по охране труда. Кроме того, у него отсутствовали несколько важных документов о профессиональных рисках.

В результате работодателю выдали предписание. В настоящее время специалисты рассматривают вопрос о привлечении его к ответственности.