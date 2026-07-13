Соколов: поставки топлива в Кировскую область увеличатся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов анонсировал увеличение поставок топлива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов поблагодарил людей, которые соблюдают правила на заправках. В настоящее время в Кировской области разделена заправка машин по четным и нечетным датам. Соколов рассказал, что поставки топлива в регион будут увеличены и будут наращиваться. По просьбе губернатора компания «Лукойл» завозит в Киров в 2,5 раза больше топлива. В настоящее время объем поставок составляет 250 тонн в день.

«Хочу выразить благодарность всем, кто принимает участие в ликвидации топливного кризиса. В том числе представителям силовых структур. Хочу сказать спасибо волонтерам, которые раздавали воду в очередях. Предприятиям, которые бесплатно предоставили эту воду. Спасибо горадминистрации, которая установила биотуалеты. Спасибо гражданам, которые соблюдают правила и проявляют выдержку», – сказал Соколов.

Председатель правительства региона Михаил Сандалов сообщил, что «Лукойл» на область отгружает более 470 тонн в день. Что превышает докризисный уровень. «Движение» отгружает топливо в первую очередь в районах, где является единственным поставщиком. «КировНефть» приобрело АИ-92 по цене 114 р/лит, и сегодня после 12-00 начнет реализацию на двух АЗС товарным знаком Irbis.

Добавим, по решению оперативного штаба по обеспечению топливом Кировской области принято решение приоритетно отпускать топливо государственным заказчикам. Это силовые ведомства, в том числе МЧС России, а также автомобили скорой помощи, общественный транспорт.