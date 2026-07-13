Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:41

В Кирово-Чепецке столкнулись Honda и «Лада»: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП с «Ладой» и Honda в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 12 июля, в Кирово-Чепецке столкнулись Honda Crossroad и ВАЗ-21104, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 19.45 на проспекте Мира. Неподалеку от дома №92 столкнулись Honda и «Лада». За рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 20-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады», а также его 18-летний и 19-летний пассажиры. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.