В Кирово-Чепецке столкнулись Honda и «Лада»: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 12 июля, в Кирово-Чепецке столкнулись Honda Crossroad и ВАЗ-21104, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 19.45 на проспекте Мира. Неподалеку от дома №92 столкнулись Honda и «Лада». За рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 20-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады», а также его 18-летний и 19-летний пассажиры. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.