В Кировской области назвали причины смертельного несчастного случая на ферме

После гибели сотрудницы на ферме в Кировской области выявили нарушения охраны труда. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего на одном из животноводческих предприятий Кирово-Чепецкого района. По итогам проверки специалисты установили сразу несколько нарушений требований охраны труда.

Как сообщил заместитель руководителя региональной Гострудинспекции Александр Логинов, трагедия произошла с работницей, которая занималась уходом за животными.

Во время расследования выяснилось, что женщина оказалась на выгульной площадке, где находился незафиксированный крупный рогатый скот. Согласно действующей инструкции по охране труда, заходить в помещения и загоны с животными разрешается только вдвоем. При этом второй работник должен находиться рядом для подстраховки. Кроме того, правилами запрещено заходить на площадку, если животные не зафиксированы.

По данным инспекции, именно нарушение этих требований стало одной из основных причин трагедии.

Вторым фактором специалисты назвали недостаточный контроль со стороны работодателя. Установлено, что руководство предприятия не обеспечило надлежащий надзор за работой сотрудницы во время ночной смены.

В ходе проверки инспекторы выявили и другие нарушения требований охраны труда в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Конып». Они не стали непосредственной причиной трагедии, однако свидетельствуют о несоблюдении работодателем обязательных норм безопасности.