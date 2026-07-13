В Кирове должник выплатил более 600 тысяч рублей алиментов после запрета на вождение

Житель Кирова погасил крупную задолженность по алиментам после вмешательства приставов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Кирове судебные приставы добились выплаты крупной задолженности по алиментам с помощью ограничения водительских прав. После введения этой меры 39-летний местный житель полностью погасил долг перед своими несовершеннолетними дочерьми.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство было возбуждено в отношении мужчины, который длительное время уклонялся от исполнения решения суда и не перечислял средства на содержание детей. В результате задолженность превысила 600 тысяч рублей.

При этом должник не предпринимал попыток добровольно урегулировать ситуацию. Он не обращался за рассрочкой или отсрочкой исполнения судебного решения и не предоставлял сведения о своих доходах.

В рамках исполнительного производства судебный пристав принял решение ограничить мужчину в специальном праве - управлении транспортными средствами. Такая мера предусмотрена законодательством и применяется в отношении должников по алиментам для побуждения их к исполнению обязательств.

Запрет оказался действенным. Уже на следующий день кировчанин пришел на прием к судебному приставу и сообщил, что невозможность пользоваться автомобилем создает для него серьезные неудобства. Ему разъяснили, что ограничение будет снято только после полного погашения задолженности и оплаты исполнительского сбора.

Спустя несколько дней мужчина перечислил всю сумму долга по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор. После подтверждения поступления денежных средств судебный пристав отменил ограничение на право управления транспортными средствами.