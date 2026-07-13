Кировская область вошла в топ-25 регионов России по росту промышленности

Кировская область заняла пятое место в ПФО по темпам роста производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область вошла в число российских регионов с наиболее высокими темпами роста промышленного производства. По итогам января - мая 2026 года регион занял 25-е место среди всех субъектов страны и пятое место в Приволжском федеральном округе.

Итоги социально-экономического развития региона были рассмотрены на оперативном совещании правительства области. Губернатор Александр Соколов отметил, что опубликованные Росстатом данные позволяют оценить эффективность проводимой экономической политики и определить дальнейшие направления развития.

По словам главы региона, за первые пять месяцев года удалось сохранить положительную динамику сразу в нескольких ключевых отраслях экономики.

- Совместными усилиями власти и бизнеса нам удалось достичь значимых результатов в реальном секторе экономики. Кировская область в промышленном и сельскохозяйственном производстве растет темпами выше среднероссийских. В сельхозорганизациях вдвое увеличился объем реализации овощей, выросло производство скота и птицы, а также яиц, - отметил Александр Соколов.

Министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева сообщила, что индекс промышленного производства за январь - май составил 104,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Основной вклад в рост внесли предприятия обрабатывающей промышленности. Наиболее высокие показатели продемонстрировали производители готовых металлических изделий, электронного оборудования, транспортных средств и различной техники. Значительную роль в экономике региона продолжают играть предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые не только выполняют государственные заказы, но и расширяют выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

По словам министра, дополнительным фактором роста становится развитие кооперации между кировскими предприятиями. Создание новых производственных связей позволяет предприятиям эффективнее использовать собственные мощности и формирует основу для дальнейшего развития промышленности.