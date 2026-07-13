На водоемах Кировской области погибли 13 человек

Глава региона также отметил необходимость увеличить патрулирование прибрежных зон. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжат открывать официальные пляжи и усиливать контроль за безопасностью на водоемах. Такое поручение губернатор Александр Соколов дал на еженедельном оперативном совещании, где обсуждалась ситуация в разгар купального сезона.

Глава региона отметил, что с начала 2026 года на водоемах области погибли 13 человек, в том числе один ребенок, а еще двоих удалось спасти. По словам губернатора, несмотря на то что показатель ниже, чем за аналогичный период позапрошлого года, поводов для самоуспокоения нет.

- Каждая жизнь нам дорога. Все случаи гибели произошли в необорудованных местах для купания, - подчеркнул Александр Соколов.

На сегодняшний день в регионе открыты 25 из 32 запланированных пляжей. При этом восемь из них пока работают только как места отдыха у воды без разрешения на купание. Причиной стали отсутствие необходимых санитарно-эпидемиологических заключений либо высокий уровень воды. Кроме того, из 50 запланированных мест отдыха без права купания сейчас функционируют 27.

Безопасность отдыхающих обеспечивают 165 профилактических групп, в состав которых входят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители муниципалитетов и общественных организаций. Также в регионе продолжают работать родительские патрули. В их состав входят более 5,5 тысячи человек, которые помогают контролировать пребывание детей у водоемов и проводят профилактические беседы.

Особое внимание уделяется обучению школьников плаванию. В течение учебного года соответствующие занятия прошли около 14,7 тысячи детей. Летом планируется обучить еще порядка 12,5 тысячи школьников, причем только за июнь плавать научились почти семь тысяч ребят.

По итогам совещания губернатор поручил главам муниципалитетов продолжить открытие официальных пляжей и мест отдыха у воды, проверить наличие запрещающих знаков в опасных местах, увеличить количество патрулей на берегах с привлечением общественников, добровольцев и родителей, а также усилить информационную работу с жителями и детьми в лагерях по вопросам безопасного поведения на воде.