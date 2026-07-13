В Кирове после вмешательства прокуратуры официально трудоустроили 17 человек

В Кирове прокуратура защитила права 17 сотрудников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове прокуратура пресекла незаконную схему трудоустройства на мебельном производстве. После проверки индивидуальный предприниматель был вынужден официально оформить 17 сотрудников, которые ранее работали без трудовых договоров.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, проверка была организована после обращения одной из работниц предприятия. Женщина, находящаяся в состоянии беременности, пожаловалась, что работодатель не оформил с ней трудовые отношения, из-за чего она не могла воспользоваться положенными мерами государственной поддержки.

В ходе проверки выяснилось, что аналогичным образом на производстве работали еще 16 человек. Все они были допущены к работе без официального оформления, что является нарушением трудового законодательства.

По итогам проверки прокурор внес предпринимателю представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены.