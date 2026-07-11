Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 3 по 9 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Омутнинского и Вятскополянского районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти, а также их подведомственным учреждениям. Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Даровском районе устранили провал, который образовался на автодороге Даровской – Верховонданка. В Слободском прогрейдировали дорогу на улице Пионерской, а также восстановили освещение на улице Советской. В Лузском округе выкосили борщевик. В Слободском районе отремонтировали колодец около одного из магазинов в селе Ильинское.