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НовостиОбщество11 июля 2026 15:01

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей за неделю

Часть проблем удалось решить оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей за неделю

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей за неделю

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 3 по 9 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1971 сообщение от жителей. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Омутнинского и Вятскополянского районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти, а также их подведомственным учреждениям. Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Даровском районе устранили провал, который образовался на автодороге Даровской – Верховонданка. В Слободском прогрейдировали дорогу на улице Пионерской, а также восстановили освещение на улице Советской. В Лузском округе выкосили борщевик. В Слободском районе отремонтировали колодец около одного из магазинов в селе Ильинское.