В зоне СВО погиб боец из Советского района

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Погибший – Тарасов Руслан Сергеевич. Он родился в 1992 году. Военнослужащий погиб, выполняя поставленные боевые задачи. Уточняется, что это произошло 24 июня 2026 года.
В администрации выразили соболезнования родным и близким бойца. Власти назвали Тарасовыа настоящим защитником и патриотом своего Отечества.
«Вечная память герою!», – говорится в сообщении.