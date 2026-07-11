В зоне СВО погиб боец из Советского района

В зоне СВО погиб военнослужащий из Кировской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Погибший – Тарасов Руслан Сергеевич. Он родился в 1992 году. Военнослужащий погиб, выполняя поставленные боевые задачи. Уточняется, что это произошло 24 июня 2026 года.

В администрации выразили соболезнования родным и близким бойца. Власти назвали Тарасовыа настоящим защитником и патриотом своего Отечества.

«Вечная память герою!», – говорится в сообщении.