Хотела заработать на криптовалюте: в Кирове женщина перевели мошенникам 1,3 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН.
Мошенники украли у жительницы Кирова 1 млн 276 тысяч рублей под предлогом заработка на криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Кировчанка нашла в сети предложение помощи в получении дохода от сделок с криптовалютой. Горожанка связалась по контактам в мессенджере. Женщине ответил человек, представившийся специалистом техподдержки. Собеседник объяснил, как зарегистрироваться на платформе, создать брокерский счет и пополнять его.
Кировчанка перевела все свои накопления. Ей рассказывали, какие сделки заключать для получения максимальной прибыли.
«Доход от сделок копился на «брокерском счете», однако консультант так и не объяснил, как получить эти деньги», – говорится в сообщении.
В итоге женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.