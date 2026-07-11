Хотела заработать на криптовалюте: в Кирове женщина перевели мошенникам 1,3 млн рублей

Кировчанка хотела заработать на криптовалюте и отдала мошенникам 1,3 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Мошенники украли у жительницы Кирова 1 млн 276 тысяч рублей под предлогом заработка на криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка нашла в сети предложение помощи в получении дохода от сделок с криптовалютой. Горожанка связалась по контактам в мессенджере. Женщине ответил человек, представившийся специалистом техподдержки. Собеседник объяснил, как зарегистрироваться на платформе, создать брокерский счет и пополнять его.

Кировчанка перевела все свои накопления. Ей рассказывали, какие сделки заключать для получения максимальной прибыли.

«Доход от сделок копился на «брокерском счете», однако консультант так и не объяснил, как получить эти деньги», – говорится в сообщении.

В итоге женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.